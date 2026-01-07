Глядзець анлайнПраграма ТБ
Праекты ў адукацыі абмеркавалі на каляднай канферэнцыі ў Нацбібліятэцы

Дзяржаву і касцёл аб'ядноўваюць ідэі для духоўнага выхавання моладзі. Якіх праектаў не хапае ў рэлігійнай адукацыі, абмяркоўвалі 8 студзеня ў Нацыянальнай бібліятэцы.

Там адбылася традыцыйная калядная канферэнцыя. Яе прысвяцілі 35-годдзю абнаўлення структур каталіцкай царквы ў Беларусі.

Да ліквідацыі прабелаў у гісторыі касцёла падключыліся Акадэмія навук, выкладчыкі тэалагічнага каледжа і святары. Галоўнае, што ёсць каму і каго навучаць веры. Цікавасць да нядзельных школ расце. Дзяржава працягвае фінансава падтрымліваць духоўныя ВНУ.

З прапаноў - актыўна вывучаць біяграфіі біскупаў, якія зрабілі ўнёсак у духоўнае адраджэнне беларусаў. Наступную калядную канферэнцыю плануюць правесці ў Будславе.

ГрамадстваРэлігія