3.67 BYN
2.95 BYN
3.46 BYN
Праекты ў адукацыі абмеркавалі на каляднай канферэнцыі ў Нацбібліятэцы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Дзяржаву і касцёл аб'ядноўваюць ідэі для духоўнага выхавання моладзі. Якіх праектаў не хапае ў рэлігійнай адукацыі, абмяркоўвалі 8 студзеня ў Нацыянальнай бібліятэцы.
Там адбылася традыцыйная калядная канферэнцыя. Яе прысвяцілі 35-годдзю абнаўлення структур каталіцкай царквы ў Беларусі.
Да ліквідацыі прабелаў у гісторыі касцёла падключыліся Акадэмія навук, выкладчыкі тэалагічнага каледжа і святары. Галоўнае, што ёсць каму і каго навучаць веры. Цікавасць да нядзельных школ расце. Дзяржава працягвае фінансава падтрымліваць духоўныя ВНУ.
З прапаноў - актыўна вывучаць біяграфіі біскупаў, якія зрабілі ўнёсак у духоўнае адраджэнне беларусаў. Наступную калядную канферэнцыю плануюць правесці ў Будславе.