Прафесійнае свята адзначаюць работнікі сферы стандартызацыі
Яны адказваюць за тое, каб тавары на рынку былі бяспечнымі, прыборы вымярэння дакладнымі, а будынкі надзейнымі. Прафесійнае свята адзначаюць работнікі сферы стандартызацыі.
Толькі з пачатку года Дзяржстандарт зацвердзіў і ўвёў у дзеянне амаль 400 стандартаў. Але сёння асаблівы акцэнт на распрацоўцы апераджальных стандартаў у высокатэхналагічных галінах.
У Беларусі плануюць распрацаваць 22 стандарты па рабатызацыі, а таксама 5 па штучным інтэлекце. Як ніколі гэта важна цяпер - у пяцігодку якасці.