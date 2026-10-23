Прафсаюзы Беларусі: траўматызм скараціўся ў тры разы, 30 чалавек адноўлены на працы

Камфортныя і бяспечныя ўмовы працы на кожным рабочым месцы застаюцца адным з прыярытэтных напрамкаў дзейнасці Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі.

Дзякуючы эфектыўнай рабоце за апошнія 20 гадоў вытворчы траўматызм у нашай краіне скараціўся ў тры разы.

Своечасова выяўляць рызыкі дапамагаюць рэгулярныя маніторынгі тэхнічных інспектараў працы. Таксама на пастаяннай аснове арганізуюцца навучальныя мерапрыемствы і сустрэчы ў працоўных калектывах.

З пачатку года іх праведзена ўжо больш за тысячу. Абараніць свае правы і паведаміць пра парушэнні на рабочым месцы супрацоўнікі могуць у "Міжгаліновы маніторынгавы цэнтр". З пачатку года паступіла каля 80 такіх званкоў. Кожны зварот адпрацоўваецца, пры неабходнасці тэхнічныя інспектары выязджаюць на месцы.

Прававыя інспектары дапамагаюць работнікам вырашаць канфлікты з наймальнікамі, удзельнічаюць у перамовах, рыхтуюць дакументы для судовых разбораў, а таксама праводзяць прававыя прыёмы ва ўсіх рэгіёнах краіны. У першым паўгоддзі прафсаюзы дапамаглі аднавіць на працы 30 чалавек.