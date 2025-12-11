3.72 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця на новую пяцігодку разгледзелі на з'ездзе ФПБ
Аўтар:Святлана Лук'янюк
Прыбыткі людзей, сацыяльныя гарантыі і забеспячэнне жыллём. Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця на новую пяцігодку сёння дэталёва разгледзелі на з'ездзе Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі, а таксама выбралі дэлегатаў на Усебеларускі народны сход.
У пяцігадовым плане заданні напружаныя - і па зарплатах, і па інвестыцыях. Рост ВУП амаль на 16 %, экспарту і прыбыткаў - у 1,2 раза, інвестыцый - амаль на 17 %. Але важна за лічбамі бачыць пэўныя задачы, якія вырашаць усім разам (больш падрабязна – глядзіце відэа).