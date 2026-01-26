3.75 BYN
Прамысловы патэнцыял і магчымасці для моладзі абмеркавалі ў Пінску
Аўтар:Ганна Буйкевіч
Аб перспектывах развіцця Палесся 27 студзеня гаварылі ў Пінску. З дэпутацкім актывам вобласці сустрэўся старшыня Палаты прадстаўнікоў Ігар Сергеенка.
Пінск - адзін з найбуйнейшых гарадоў Брэсцкай вобласці, сталіца Беларускага Палесся. Сёння тут ідзе рэалізацыя вялікіх інвестпраектаў. У прыватнасці, дзякуючы ініцыятыве "Адзін раён - адзін праект" з'явілася прадпрыемства па вытворчасці пластыкавых камплектуючых для акумулятарных батарэй (падрабязнасці ў відэа).