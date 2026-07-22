Праца ў поўную сілу на палях: людзі і тэхніка на варце харчовай бяспекі Беларусі

У поўнай меры гарантаваць харчовую бяспеку - адна са стратэгічных задач дзяржавы. Вялікі селектар з удзелам Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі, які прысвяцілі ўборачнай кампаніі, задаў планку для ўсіх, хто адказвае за жніво і захаванасць ураджаю.

Неабходна нарошчваць тэмпы, каб ужо з наступнага тыдня ўбіраць не менш за 6 %. Для гэтага важна зладжаная праца: тэхніка павінна быць спраўная, а экіпажы ўкамплектаваныя прафесіяналамі. Асаблівая ўвага - захаванасці ўраджаю, за гэта адказваюць спецыялісты зернесушыльнай гаспадаркі.

Уборачная кампанія - сур'ёзны іспыт для ўсіх аграрыяў краіны. Кожны дзень праходзіць у рэжыме шматзадачнасці. Важна, каб нічога не адцягвала ўвагу ад мэты нумар адзін - убраць у тэрмін і без страт, таму да жніва рыхтуюцца з усёй сур'ёзнасцю. Людзі і тэхніка павінны працаваць у поўную сілу (гл. відэа).