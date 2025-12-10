Права на працу, эканоміка ў эпоху санкцый - галоўныя акцэнты Міжнароднай канферэнцыі ФПБ

Права чалавека на працу, новыя формы занятасці і эканоміка дзяржаў у эпоху санкцый - галоўныя акцэнты міжнароднай канферэнцыі "Сучасныя эканамічныя выклікі і іх уплыў на працоўныя адносіны".

Яна арганізавана па ініцыятыве Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі і сабрала прадстаўнікоў з 27 краін свету. Абмяркоўваюцца стратэгіі сацыяльнага партнёрства, у тым ліку на прыкладзе Беларусі.

На канферэнцыі таксама абмяркуюць перспектывы забеспячэння міжнародных норм і стандартаў, вызначаць шляхі рэалізацыі ініцыятыў для абароны занятасці і прыбыткаў людзей, адкарэктуюць стратэгіі прафсаюзаў у сучасных рэаліях. Вынікам стане заява ўдзельнікаў пра іх стаўленне да эканамічных выклікаў сучаснасці.