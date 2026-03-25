Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
РэлігіяГісторыяБудаўніцтва і ЖКГДумкаМоладзьСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТранспартТурызмЭкалогія

Праваслаўны форум "Радасць": якая атмасфера пануе на фестывалі

Вялікі праваслаўны фестываль "Радасць" праходзіць у Мінску. Яго традыцыйна праводзіць Свята-Елісавецінскі манастыр напярэдадні Уваскрэсення Хрыстова.

На працягу 2 тыдняў запланаваны літаратурна-музычныя гасцёўні, канцэрты, спектаклі, кінапаказы, сустрэчы са святарамі і ўнікальны кірмаш.

У 2026 годзе міжнародная выстава-кірмаш сабрала звыш 40 удзельнікаў з 6 краін, дзе прадэманстраваны вырабы, створаныя з малітвай. Таксама асобнай увагі заслугоўвае дзіцячая лакацыя "Райскі сад", дзе самым маленькім і юным распавядаюць пра стварэнне свету.

З 3 красавіка ў каўчэгу пачне працу традыцыйная выстава беларускіх рамеснікаў "Добродел". Праваслаўны фестываль "Радасць" прадоўжыцца да 5 красавіка.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія