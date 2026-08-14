Праваслаўныя вернікі адзначаюць Мядовы Спас
Аўтар:Рэдакцыя news.by
14 жніўня праваслаўныя вернікі адзначаюць Мядовы Спас - першы з трох жнівеньскіх Спасаў.
Па народнай традыцыі, менавіта з гэтага дня можна каштаваць мёд новага ўраджаю, які прынята асвячаць у храмах. Галоўны жа сэнс свята - духоўны. Ён звязаны з царкоўным успамінам аб цудах Крыжа Гасподняга.
Таксама ў царкве сёння ўспамінаюць пацярпелых за веру пакутнікаў Макавееў, таму Мядовы Спас навываюць яшчэ Макавым.
Гэты Спас супадае з пачаткам Успенскага посту, які прадоўжыцца два тыдні і завершыцца на Прачыстую.