Праваслаўныя вернікі адзначаюць Узнясенне Гасподне
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У праваслаўным календары - Узнясенне Гасподне. Адно з галоўных царкоўных святаў вернікі сустракаюць 21 мая, на 40-ы дзень пасля Вялікадня.
Надзея на духоўнае ўзнясенне чалавека - апраўданы сімвал падзеі. Паводле Евангелля, Ісус Хрыстос 40 дзён пасля ўваскрэсення навучаў сваіх вучняў і ўмацоўваў іх у веры, і толькі пасля Выратавальнік узнёсся на неба.
У гэты дзень гаспадыні выпякалі пірагі ў выглядзе "лесвічак" - як шлях да нябёсаў. Сем'ямі збіралі лекавыя травы і наведвалі святочныя набажэнствы.
Строгай забароны ў каноне на Узнясення няма. А сярод народных прымет ёсць тая, што падыходзіць да надвор'я за акном: сонечны і цёплы дзень абяцаў добры ўраджай.