Праваслаўныя з малітвай адзначылі Вербніцу
Сакральны дзень сёння і ў праваслаўным календары - Уваход Гасподні ў Іерусалім. Ён жа ў народзе Вербніца. Галоўную святочную літургію прыняў сталічны храм у гонар іконы Божай Маці "Усіх Тужлівых радасць".
Ужо а 10-й раніцы да малітваў далучыліся сотні вернікаў - у прасторы аднаго з найбуйнейшых прыходаў Беларусі не было свабоднага месца. Набажэнства ўзначаліў мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі, Патрыяршы экзарх усяе Беларусі Веніямін.
Беларусы далучаліся да набажэнстваў па ўсёй краіне.
Сёння налічваецца больш як 1700 праваслаўных храмаў. Кожны вернік асвяціў вярбу - наш сімвал евангельскай падзеі, калі Ісус Хрыстос, незадоўга да сваіх пакут і смерці, уваходзіў у Іерусалім, а дарогу яму захоплена засцілалі галінамі пальмы. З-за клімату менавіта вярба стала благаславеннем.
Вербніца адкрывае дні Перадвелікоднага тыдня. Вернікі ўспомняць пра апошнія дні зямнога жыцця Ісуса Хрыста. Царква асабліва ўшаноўвае гэтыя дні і матывуе правесці час да Вялікадня ў духоўных разважаннях і малітвах, без сварак і крыўдаў.