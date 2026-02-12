3.72 BYN
Праверка боегатоўнасці ў Беларусі: камандзіры ўпэўнены, што вайскоўцы пакажуць высокія вынікі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Раптоўная праверка боегатоўнасці, што стартавала па даручэнні Прэзідэнта, актыўна праходзіць у Беларусі. Задачы адначасова выконваюць вайскоўцы ў некалькіх абласцях. Дадзены этап характарызуецца раптоўнасцю, комплекснасцю і шырынёй выканання пастаўленых задач. На выхадных вайскоўцы здаюць нарматывы па фізічнай падрыхтоўцы.
Здача нарматываў па фізпадрыхтоўцы - абавязковы элемент службы ва Узброеных сілах. Гэта неабходна для падтрымання баяздольнасці. Фізічная гатоўнасць напрамую ўплывае на здольнасць вайскоўца выконваць баявыя задачы: хутка перамяшчацца, пераносіць амуніцыю, дзейнічаць ва ўмовах стомленасці і стрэсу. Гэта развівае сілу, каардынацыю, хуткасць і спрыт.