Правы і абавязкі па Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь - у руках маладога пакалення
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Адзін дзень у календары і 156 артыкулаў, якія вызначаюць жыццё 9 млн чалавек. 15 сакавіка - Дзень Канстытуцыі. Закон, які змяніўся разам з намі на рэферэндуме, сёння адзначае сваё свята. Калі раней Канстытуцыю параўноўвалі з падмуркам, то сёння гэта цэлая экасістэма кіравання. З'яўленне Усебеларускага народнага сходу і новыя паўнамоцтвы рэгіёнаў змянілі палітычную карту краіны.
За старонкамі Канстытуцыі - сотні правоў і абавязкаў, замацаваных у Галоўным законе. Сёння гэтыя магчымасці літаральна кладуцца ў рукі новаму пакаленню. Акцыя "Мы - грамадзяне Беларусі!" ахапіла ўсю краіну.