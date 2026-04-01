Празрыстасць, аб'ектыўнасць, давер - галоўныя патрабаванні да ўступнай кампаніі - 2026

Празрыстасць і аб'ектыўнасць - галоўныя патрабаванні да ўступнай кампаніі. 1 красавіка пра гэта гаварылі падчас выязнога пасяджэння Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі.

Пляцоўкай для важнага дыялогу стаў Рэспубліканскі інстытут кантролю ведаў. У цэнтры ўвагі спецыялістаў - новаўвядзенні гэтага года. Удзельнікам цэнтралізаваных іспытаў і тэсціравання не дазваляецца выносіць з аўдыторый і пункта правядзення экзаменаў запісы са зместам тэставых заданняў на любым носьбіце, нават у выглядзе пісьмовых нататак. Акрамя таго, удакладнены патрабаванні да калькулятараў, якія могуць выкарыстоўвацца пры выкананні тэстаў па хіміі і фізіцы. З гэтага часу ў бланку адказаў замест серыі і нумара пашпарта неабходна пісаць ідэнтыфікацыйны нумар (гл. відэа).

