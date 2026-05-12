Прэм'ер-міністр праверыў ход будаўніцтва новага цэха на Светлагорскім ЦКК
Аўтар:Антон Малюта
Моцныя рэгіёны - адзін з асноўных акцэнтаў на пяцігодку. І тут вялікая роля ў нашых прамысловых прадпрыемстваў. Як неаднаразова адзначаў Прэзідэнт, важныя не толькі рабочыя месцы, але і прадукцыя імпартазамяшчальная і экспартна арыентаваная.
Адзін з прыкладаў - Светлагорскі цэлюлозна-кардонны камбінат. Сёння перад прадпрыемствам стаіць шэраг важных задач. Напрыклад, глыбокая перапрацоўка драўніны і дыверсіфікацыя рынкаў збыту. Задача - забяспечыць устойлівую і бесперабойную працу.
13 мая пра гэта гаварылі падчас рабочай паездкі прэм'ер-міністра. Зрабіць чарговы крок у развіцці дапаможа запуск новага цэха. Якая будаўнічая гатоўнасць, таксама праверылі (гл. відэа).