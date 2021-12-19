Глядзець анлайнПраграма ТБ
Прэзентацыя маштабнага сацыялагічнага даследавання "Беларусь: меркаванне аб будучыні" адбылася на гэтым тыдні

Улада ў Беларусі слухае і чуе грамадзян. Прэзентацыя маштабнага сацыялагічнага даследавання "Беларусь: меркаванне аб будучыні" адбылася на гэтым тыдні. Апытанне праводзілася з 15 лістапада па 4 снежня Інстытутам сацыялогіі НАН Беларусі сумесна з аналітычным цэнтрам EcooM. У ім узялі ўдзел крыху больш за 10 тысяч рэспандэнтаў з розных сфер эканомікі (гэта і працоўныя калектывы, і студэнцтва).

Колькасць арганізацый, якія ўдзельнічалі ў даследаванні), на гэты раз павялічылася на траціну і ахапіла 52 раёны Беларусі. Грамадзяне праявілі высокую цікавасць да анкетавання, большасць станоўча ўспрынялі цікавасць сацыёлагаў да іх пазіцыі і ацэнак.