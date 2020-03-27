Прэзідэнт пагаварыў з калектывам Белгіпсу

На Белгіпсе многія працэсы зараз аўтаматызаваныя, але нават нягледзячы на дыджытал-трэнд у прамысловасці, важна, што гэта прадпрыемства дало людзям новыя рабочыя месцы.



Сёння Прэзідэнт пагаварыў з калектывам завода. Такая размова - свайго роду зваротная сувязь. Для супрацоўнікаў важна разумець, як будзе далей развівацца іх прадпрыемства. Зараз працы, заказаў хапае і на ўнутраным, і замежным рынках. Але людзі ўсё роўна хвалююцца, гэта зразумела. Усе разумеюць, абстрагавацца ад таго, што адбываецца ў свеце, немагчыма: падзеі з каранавірусам уплываюць на эканоміку кожнай дзяржавы.



Прэзідэнт адкрыта распавёў пра тое, што ўся гэтая паніка вакол каранавіруса не ўнесла карэктыў ні ў яго рабочы графік, ні ў прынцыпе лад жыцця. Аляксандр Лукашэнка не адмаўляецца ад поціскаў рукі, спартыўныя трэніроўкі па-ранейшаму згодна з планам, а малодшы сын Мікалай не прапускае школу. Медыкі гавораць, дзіцячы імунітэт устойлівы да інфекцыі, а вось у зоне рызыкі людзі пажылыя. Усім галінам улады асабліва зараз даручана праявіць пра іх максімальны клопат. Ні адзін чалавек не павінен быць забыты.



Ахвотнікаў нагнятаць сітуацыю і часта штучна зараз звышдастаткова, асабліва ў інтэрнэце. У гэты няпросты час лёгка паддацца хвалі страху. Кіраўнік дзяржавы адказаў і на занепакоенасць, якая часта чутная са знешняга контуру. Паніка складваецца вакол харчовай бяспекі. Прэзідэнт супакоіў, што прадуктаў хопіць.



Так было заўсёды: у крызіс хтосьці застаецца ў мінусе, хтосьці ў плюсе. Галінам трэба тэрмінова думаць, як утрымацца на плаву, і пра тое, якім будзе жыццё пасля крызісу. Насуперак сусветнаму трэнду, зрабіць татальны каранцін многім сферам наша краіна для сябе дакладна вызначыла - гэта не выхад, такім чынам закрыцца ад праблем не атрымаецца. І тут толькі адзін рэцэпт - не змяншаць тэмп.



Хочаш - не хочаш, а ўсе размовы зараз усё роўна круцяцца вакол каранавіруса. Фокус увагі часцей зрушаны на негатыўныя навіны. Многія масавыя мерапрыемствы адмяняюцца. А наперадзе знакавая дата - 75-годдзе Перамогі. Беларусь памятае і ніколі не забудзе подзвіг нашых герояў, кожнага трэцяга загінуўшага, людзей, якія цаной уласнага жыцця падарылі нам мір і спакой. Памяць пра іх не засланяць ніякія падзеі.



Супрацоўнікі Белгіпсу сёння распавялі Прэзідэнту пра сваю праблему, яна склалася па-за прадпрыемствам. Завод размешчаны ў Гатаве, гэта за 30 хвілін язды ад Мінска. Дарога са сталіцы на працу і назад дахаты нагадвае сапраўдны квест. Участак ад МКАД да вёскі Новы Двор надта вузкі, там часта бываюць аварыі. Папрасілі пашырыць прапускную здольнасць дарогі.



