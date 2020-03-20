3.75 BYN
Прыслухоўвацца да парадаў медыкаў, не паддавацца паніцы. Прэзідэнт адказаў на пытанні журналістаў
Прыслухоўвацца да парадаў медыкаў, не паддавацца паніцы, а таксама звярнуць увагу на самадысцыпліну чарговы раз заклікаў беларусаў Аляксандр Лукашэнка.
Тэма каранавіруса і сітуацыя ў нашай краіне, вядома ж, не засталіся ўбаку падчас зносін Прэзідэнта з журналістамі.
Адказваючы на пытанне, Кіраўнік дзяржавы робіць акцэнт на людзях. У фокусе ўвагі ў першую чаргу засцерагальныя меры і персанальная адказнасць. Зараз важна ўстрымацца ад паездак за мяжу і не верыць фэйкавым навінам. Парадокс: пакуль адны скупліваюць прадукты, другія вядома рызыкуюць і, нягледзячы на рэкамендацыі, едуць за мяжу. Важна цвяроза глядзець на сітуацыю і думаць не толькі аб сабе, але і аб тых, хто побач (відэа).