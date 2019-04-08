Праект "Зялёны двор разам" сярод новых экаініцыятыў у Мінску

Сёлета ў Мінску ўжо высадзілі амаль 50 тысяч кустоў і дрэў. Сярод новых экаініцыятыў - праект "Зялёны двор разам". Мінчане змогуць самі выбраць від дрэў і кветак, якія ўпрыгожаць тэрыторыю пад іх вокнамі. Свае пажаданні - час, месца пасадкі і сорт - можна пакідаць на сайце Мінгарвыканама і адміністрацый раёнаў. Дарэчы, для гарадскіх умоў найбольш падыходзяць такія расліны, як ясень, ліпа і туя.



Што наконт кветкавых кампазіцый, то сёлета яны будуць адлюстроўваць тэматыку ІІ Еўрапейскіх гульняў. Такія альпійскія горкі з'явяцца каля спартыўных аб'ектаў, на ўездах у горад і ўздоўж праспектаў.