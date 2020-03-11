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Прагноз надвор'я на 13 сакавіка

Ночью по западу, днем во многих районах Беларуси погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.

Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!

(оранжевый уровень опасности)

Днем 11 марта (среда) по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.

В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница)

на большей части территории страны

ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.

Минск +1 +3, +6 +8

Гродно +3 +5, +8 +10

Брест +4 +6, +10 +12

Гомель +1 +3, +7 +9

Могилев +1+3, +6 +8

Витебск +1+3, +6 +8

12 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17-22 м/с.

13 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.

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