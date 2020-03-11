Прагноз надвор'я на 13 сакавіка

Ночью по западу, днем во многих районах Беларуси погоду будет определять атмосферный фронт, смещающийся с Западной Европы.



Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении!



(оранжевый уровень опасности)



Днем 11 марта (среда) по западной половине республики ожидается усиление ветра порывами до 15-18 м/с.



В дневные часы 12 марта (четверг), ночью и утром 13 марта (пятница)



на большей части территории страны



ожидается усиление ветра порывами до 15-22 м/с.



Минск +1 +3, +6 +8



Гродно +3 +5, +8 +10



Брест +4 +6, +10 +12



Гомель +1 +3, +7 +9



Могилев +1+3, +6 +8



Витебск +1+3, +6 +8



12 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с, порывы до 17-22 м/с.



13 марта. Облачно с прояснениями. Кратковременные осадки (дождь, мокрый снег). Ветер западной четверти 6-11 м/с, порывы до 14 м/с.



