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Прагноз надвор'я на 14 жніўня
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Погодные условия в Беларуси будут в основном определять активные фронтальные разделы, в ночные часы по северной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.
14 августа (среда) ночью по югу, днем во многих районах страны
ожидаются грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах
шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с и град.
В Минск и Бресте +18+20, Гродно +19+21, в Гомеле +25+27, Могилеве +20+22, Витебске +19+21.