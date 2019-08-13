Погодные условия в Беларуси будут в основном определять активные фронтальные разделы, в ночные часы по северной половине республики скажется влияние области повышенного атмосферного давления.



14 августа (среда) ночью по югу, днем во многих районах страны



ожидаются грозы. В дневные часы на большей части территории республики сильные дожди, по юго-востоку при грозах в отдельных районах



шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с и град.



В Минск и Бресте +18+20, Гродно +19+21, в Гомеле +25+27, Могилеве +20+22, Витебске +19+21.