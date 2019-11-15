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Прагноз надвор'я на 16 лістапада

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью скажется влияние малоактивного фронтального раздела, днем погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления

16 ноября (суббота) местами по республике ожидается туман.

Минск +7 +9

Гродно +9 +11

Брест +11 +13

Гомель +7 +9

Могилев +7 +9

Витебск +6 +8

17 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 м/с.

18 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.

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