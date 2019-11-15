Прагноз надвор'я на 16 лістапада

Синоптическая ситуация в Беларуси: ночью скажется влияние малоактивного фронтального раздела, днем погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления



16 ноября (суббота) местами по республике ожидается туман.



Минск +7 +9



Гродно +9 +11



Брест +11 +13



Гомель +7 +9



Могилев +7 +9



Витебск +6 +8



17 ноября облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный, южный, 4-9 м/с.



18 ноября облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, порывы до 12 м/с.



