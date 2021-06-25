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Прагноз на 26 чэрвеня

Синоптическая ситуация в Беларуси: погоду в Беларуси будет определять атмосферный фронт, медленно смещающийся в восточном направлении, вслед за которым начнет поступать более прохладная воздушная масса.


Внимание!


Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях! (оранжевый уровень опасности)


26 июня (суббота) на большей части территории республики ожидаются грозы. При грозах в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами до 15-20 м/с, днем местами град.


В дневные часы максимальная температура воздуха по востоку страны составит +30 +34°С, в отдельных районах +35 +36°С.