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Прагноз надвор'я на 29 жніўня

Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.

29 августа (суббота) в ночные и утренние часы в отдельных районах

республики ожидается туман, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, грозы.

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