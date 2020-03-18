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Прагноз надвор'я на 29 жніўня
Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.
29 августа (суббота) в ночные и утренние часы в отдельных районах
республики ожидается туман, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, грозы.
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