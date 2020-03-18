Прагноз надвор'я на 29 жніўня

Погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Утром и днем по северо-западной половине страны скажется влияние фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы.



29 августа (суббота) в ночные и утренние часы в отдельных районах



республики ожидается туман, днем местами, преимущественно по северо-западной половине страны, грозы.



