Прагноз надвор'я на 6 лютага

Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории республики погодные условия будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы.



6 февраля (четверг) местами на дорогах республики ожидается гололедица, в дневные часы в отдельных районах - усиление ветра порывами до 15-20 м/с.



Минск -4 -6, 0 +2



Гродно -1 -3, +2 +4



Брест -2 -4,+2 +4



Гомель -6 -8, -1 +1



Могилев -5 -7, 0 +2



Витебск -4 -6, 0 +2



7 февраля. Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, -2 -4



8 февраля. Постепенное увеличение облачности. Кратковременный снег. Ветер северный, с переходом на западный 4-9 м/с, -1 -3



