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Прагноз надвор'я на 8 ліпеня
Погодные условия в основном будут определять атмосферные фронты и прохладная воздушная масса.
8 июля опасных метеорологических явлений не ожидается.
Минск. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %), днем небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ночью и утром слабый туман. +9 +11, +18 +20
Гродно. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. +8 +10 , +16 +18
Брест. Ночью без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Днем кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80 %), возможна гроза. Ночью и утром местами по городу слабый туман. +9 +11, +19 +21
Гомель. Ночью и утром кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90 %), возможна гроза. Днем без существенных осадков (вероятность осадков 10-15 %). +11 +13, +20 +22
Могилев. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90 %), возможны грозы. +11 +13, +18 +20
Витебск. Кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90 %), возможны грозы. +12 +14, +18 +20
9 июля. Облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь. Ветер западный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с +18 +20
10 июля. Облачно с прояснениями. Возможен небольшой кратковременный дождь Ветер южной четверти 3-8 м/с +20 +22
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