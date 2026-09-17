Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Прыгажосць, розум і майстэрства за рулём: у Магілёве прайшоў конкурс "Аўталедзі"

Аўтар:

Прыгажосць, розум і імкненне да перамогі. Магілёў прыняў маладзёжны конкурс "Аўталедзі", прысвечаны Году беларускай жанчыны.

Праграму распрацавалі так, каб праверыць не толькі тэарэтычныя веды правілаў дарожнага руху, але і практычныя навыкі: кіраванне аўтамабілем, а таксама экспрэс-замену кола.

Ацэньвала журы і афармленне асабістага аўто, і эрудыцыю ўладальніц (больш падрабязна - глядзіце відэа).

Раздзелы:

Грамадства
x

Чытайце таксама