Прыгажосць, розум і майстэрства за рулём: у Магілёве прайшоў конкурс "Аўталедзі"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Прыгажосць, розум і імкненне да перамогі. Магілёў прыняў маладзёжны конкурс "Аўталедзі", прысвечаны Году беларускай жанчыны.
Праграму распрацавалі так, каб праверыць не толькі тэарэтычныя веды правілаў дарожнага руху, але і практычныя навыкі: кіраванне аўтамабілем, а таксама экспрэс-замену кола.
Ацэньвала журы і афармленне асабістага аўто, і эрудыцыю ўладальніц (больш падрабязна - глядзіце відэа).