Прыгожая, разумная, цярплівая, сапраўдная - які партрэт беларускай жанчыны

Жанчыны могуць рэалізоўваць сябе як у прафесіі, так і ў сямейным жыцці. Дзяржава гэта толькі падтрымлівае, дазваляючы падзяляць гэтыя два складальнікі і пры гэтым прадастаўляе і ўмацоўвае гарантыі пры нараджэнні дзяцей: аплачваны дэкрэт і захаванне рабочага месца. Сучасная жанчына паспявае ўсё: і стварыць у доме ўтульнасць, і ўсё вышэй паднімацца па кар'ернай лесвіцы. Як гэта атрымоўваецца і ў чым іх сакрэт - у наступным матэрыяле (гл. відэа).