Прыціснуць падбародак да грудзей і прысесці - як правільна падаць на слізкіх дарогах
Усе службы ва ўмовах марознага надвор'я і снегападаў працуюць на максімуме, чысцячы вуліцы і двары ад снегу, а аранжавыя камізэлькі камунальнікаў штодня мільгацяць на праспектах. На піку снегападаў у канцы студзеня на вуліцы краіны выйшлі больш за 8 200 работнікаў ЖКГ. І вёрткія трактары, і цяжкія пагрузчыкі з аднаго толькі Мінска вывезлі звыш сотні тысяч кубаметраў снегу - і гэтага хапіла б на пабудову ледзяной гары вышынёй некалькі небаскробаў.
Але ў зімовым сцэнарыі для нас не толькі рэкордныя снегапады, але і маразы, і адліга з ледзяным дажджом, а зараз ізноў - моцны мінус. Да такіх правіл зімы - версіі 2026 - камунальныя, дарожныя і аварыйныя службы ўжо прывыклі. Працуюць суладнай камандай - без перапынку прыбіраюць наледзь і снег, аднаўляючы электразабеспячэнне.
Валёнкі на мяху і суперцёплы пухавік або парасон ад дажджу і гумовыя боты - такую задачу на гэтым тыдні ставіла стыхія перад жыхарамі нашай краіны (гл. відэа).