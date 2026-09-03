Прыярытэт дзяржпалітыкі: сенатары праверылі работу нарыхтоўшчыкаў на Капыльшчыне
Падтрымка рэгіёнаў, руплівае стаўленне да плёну зямлі і ўвага да патрэбнасцяў кожнага чалавека застаюцца безумоўным прыярытэтам дзяржаўнай палітыкі. Аб гэтым 3 верасня гаварылі падчас выязнога пасяджэння Прэзідыума Савета Рэспублікі ў Капыльскім раёне.
У фокусе ўвагі - нарыхтоўка садавіна-гародніннай прадукцыі, вырашчанай на асабістых падворках. Праграма насычаная: ад вывучэння работы гандлёвых і нарыхтоўчых аб'ектаў і прамых зносін з жыхарамі да правядзення пасяджэння з кіраўнікамі ведамстваў і ўшаноўвання перадавікоў уборачнай прама ў полі. Як было адзначана, эфектыўная работа спажыўкааперацыі і даступнасць нарыхтоўчых пунктаў - гэта прамы клопат аб людзях, якая дазваляе вяскоўцам зручна і выгадна рэалізоўваць лішкі ўраджаю са сваіх падворкаў.
Пытанне нарыхтоўкі прадукцыі ў насельніцтва, падтрымка вяскоўцаў і развіццё рэгіёнаў знаходзяцца на пастаянным асабістым кантролі Прэзідэнта. Спажыўкааперацыя і мясцовая ўлада павінны працаваць зладжана, па-гаспадарску, бачачы за кожным паказчыкам пэўнага чалавека. Спажыўкааперацыя вырашае найважнейшую сацыяльную задачу. Толькі аўтамагазіны Капыльскага раёна сёння абслугоўваюць 144 населеныя пункты, дзе няма стацыянарнага гандлю.