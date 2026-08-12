Прыём дакументаў у 1-шы клас у школу па месцы жыхарства завяршаецца 15 жніўня
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У бацькоў будучых першакласнікаў засталося некалькі дзён, каб падаць дакументы ў школу па месцы жыхарства. Асноўны прыём завершыцца 15 жніўня. Для залічэння спатрэбяцца заява на імя дырэктара, медыцынская даведка аб стане здароўя дзіцяці і арыгінал пасведчання аб нараджэнні.
Калі сям'я хоча аддаць дзіця ў школу, што знаходзіцца ў іншым мікрараёне, такая магчымасць таксама ёсць. З 17 па 28 жніўня дакументы прымуць пры наяўнасці свабодных месцаў. Інфармацыю аб колькасці свабодных месцаў школы абнаўляюць штодня на сваіх сайтах.
Усяго ў новым навучальным годзе за парты ў Беларусі сядуць каля 82 тыс. першакласнікаў.