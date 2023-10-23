3.84 BYN
2.77 BYN
3.20 BYN
П'яны мужчына з нажом напаў на міліцыянераў у Ляхавіцкім раёне
Нападзенне на міліцыянераў з нажом. У Ляхавіцкім раёне пенсіянерка патэлефанавала на лінію 102, бо яе сын скандаліў. Калі праваахоўнікі прыбылі на месца, мужчына напаў на іх з халоднай зброяй.
Супрацоўнік АУС пры выкананні службовых абавязкаў з'яўляецца прадстаўніком улады і знаходзіцца пад абаронай дзяржавы. Замах на яго ў любых формах цягне за сабой спыненне такіх дзеянняў, у тым ліку з прымяненнем фізічнай сілы, спецсродкаў і зброі.
Агрэсара адвезлі ў аддзяленне міліцыі. Узбуджана крымінальная справа.