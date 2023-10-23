П'яны мужчына з нажом напаў на міліцыянераў у Ляхавіцкім раёне

Нападзенне на міліцыянераў з нажом. У Ляхавіцкім раёне пенсіянерка патэлефанавала на лінію 102, бо яе сын скандаліў. Калі праваахоўнікі прыбылі на месца, мужчына напаў на іх з халоднай зброяй.