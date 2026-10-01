Пярцоў сустрэўся са студэнтамі Акадэміі кіравання ў фармаце "без гальштукаў"
У Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце адбылася шчырая размова першага намесніка кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Уладзіміра Пярцова са студэнтамі.
На сустрэчы ў фармаце "без гальштукаў" у фокусе ўвагі былі прафесійнае станаўленне будучых лідараў, бесперапынная адукацыя і роля моладзі ў развіцці краіны. Акцэнт зрабілі на сучасным медыяландшафце, уплыве сацсетак, лічбавізацыі дзяржкіравання і ўкараненні штучнага інтэлекту.
Асаблівы водгук у будучых кіраўнікоў выклікаў асабісты вопыт спікера і яго прафесійны шлях. Студэнты задавалі самыя розныя пытанні: ад тонкасцяў дзяржаўнай службы да магчымасцяў сумяшчэння вучобы з першымі крокамі ў прафесіі. Такі прамы дыялог дазваляе не толькі пачуць запыты новага пакалення, але і на пэўных прыкладах перадаць рэальны кіраўніцкі вопыт (гл. відэа).