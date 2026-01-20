Глядзець анлайнПраграма ТБ
Пяткевіч: Урад Беларусі працуе над мадэрнізацыяй сістэмы дапамог па доглядзе дзіцяці

Урад Беларусі працуе над мадэрнізацыяй сістэмы дапамог па доглядзе дзіцяці. Трэба забяспечыць годны ўзровень матэрыяльнага дабрабыту нашых мам, каб у дэкрэце жанчына не баялася, што яе матэрыяльнае становішча пагоршыцца. Пра гэта 21 студзеня заявіла віцэ-прэм'ер Наталля Пяткевіч.

У Авальнай зале прайшло сумеснае пасяджэнне Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі. У цэнтры ўвагі дэпутатаў і сенатараў было развіццё сацыяльнай сферы, у тым ліку і выклікі, якія стаяць перад сістэмай. Адзін з іх - падтрымка нараджальнасці і паляпшэнне дэмаграфічнай сітуацыі.

Што датычыцца сацыяльнай падтрымкі нашых старэйшых грамадзян, у Беларусі прадоўжаць павышаць пенсіі 2 разы на год. Нагадаем, згодна з указам Прэзідэнта, чарговы рост чакаем ужо з 1 лютага.

Разделы:

ГрамадстваСям'я і дзеці