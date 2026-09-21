Радыёстанцыя "Сталіца" адзначыла 28 гадоў у эфіры марафонам беларускага рока

21 верасня 28 гадоў у вялікім вяшчанні адзначыла беларускамоўная радыёстанцыя "Сталіца".

Каманда радыёстанцыі адзначыла дзень нараджэння разам са сваімі слухачамі ў фармаце сапраўднага музычнага марафону - 6 гадзін у эфіры толькі жывой музыкі. Структурнае падраздзяленне Белтэлерадыёкампаніі - гэта і цытадэль для сапраўдных беларускіх меламанаў.

Ева Пламенава, вядучая радыёстанцыі "Сталіца": "Наша станцыя вяшчае рок-музыку, гэта вы пачуеце, калі ўключыце нашую хвалю, хаця трэба падкрэсліць, што не толькі мы вяшчаем ў Беларусі такую музыку. У Беларусі ёсць некалькі станцый, якія працуюць ў тым жа фармаце. Але што вылучала заўсёды ўсе гэтыя 28 гадоў у сценах Дома радыё? 21 жніўня 1998 года мы распачалі вяшчанне пра рок на беларускай мове. Вось гэтая беларускасць нас менавіта і вылучае. За ўсе гэтыя гады не было такога сезона, у якім бы нашы вядучыя (а мы забаўляльная рок-радыёстанцыя) вялі эфір на іншай мове".

На працягу дня вядучыя вяшчалі прама з вялікай студыі Дома радыё. Каманда радыёстанцыі прымала віншаванні ад запрошаных гасцейў. Гэта рок-гурты Беларусі, якія літаральна ў рэжыме Live дарылі драйв у прамых эфірах.

Іван Панамароў, лідар гурта Skynet: "Тон любой радыёстанцыі задае толькі добрая музыка. І трэба трымацца сваёй хвалі, не разменьвацца па дробязях, працаваць у сваім фарватары. Я думаю, усё будзе выдатна. У радыё "Сталіца" ўсё ёсць: ёсць добрая каманда, добрая музыка, прафесіяналы. Нам прыемна з імі працаваць, мы іх ведаем вельмі даўно. Хачу толькі, каб яны развіваліся".

Захоўваючы беларускае слова, каманда радыёстанцыі на "ты" са сваёй аўдыторыяй. Дарэчы, у радыёстанцыі ёсць нават свой партрэт слухача. Яго завуць Аляксандр, яму за 30, ён сем'янін з добрым музычным густам, які выбірае якасны нацыянальны кантэнт.

Васіль Данілаў, загадчык аддзела музычных праграм радыёстанцыі "Сталіца": "Слухачы радыё "Сталіца" - гэта не толькі тыя людзі, якія слухаюць у машыне, калі, напрыклад, едуць на працу ці з працы, або дзесьці дома. Гэта людзі, якія нас слухаюць і анлайн, гэта і актыўныя карыстальнікі сацсетак. Некаторая лічаць, што радыё - гэта радыёпрыёмнік у бабулі, у дзядулі, які нешта там гаворыць. Насамрэч сучаснае радыё ўжо пайшло далёка за гэты фармат".

У фармаце 24/7 "Сталіца" нагаварыла сотні гадзін эфіраў, правяла больш за 10 тыс. дзён тэт-а-тэт са слухачамі. Сёння яе хвалі даступныя па ўсёй Беларусі, а ва ўсім свеце яе можна пачуць у рэжыме рэальнага часу ў сетцы Інтэрнэт.