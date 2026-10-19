"Радзіцельскі дом" сабраў сем'і

Святкаванне Тыдня бацькоўскай любові ў Мінску падхапіў Палац дзяцей і моладзі. Для ўсіх сямей цэнтра прайшло маштабнае свята пад назвай "Радзіцельскі дом". Для мам і татаў у галоўнай зале гучалі кранальныя словы пра любоў і ўдзячнасць. У шырокай канцэртнай праграме ўсё: выступленні лепшых танцавальных і музычных калектываў, узнагароджанне пераможцаў сямейных і творчых конкурсаў і тэматычныя выставы з фотазонамі.

Тыдзень бацькоўскай любові праходзіць па ўсёй краіне і працягнецца да 21 кастрычніка.