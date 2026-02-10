3.72 BYN
Раптоўная праверка: інспекцыю прайшоў батальён 120-й асобнай механізаванай брыгады
Аўтар:Вікторыя Радзевіч
Праверка боегатоўнасці беларускай арміі па даручэнні Галоўнакамандуючага - у актыўнай фазе. Інспекцыю прайшоў батальён 120-й асобнай механізаванай брыгады. Танкісты гатовыя накіравацца ў прызначаны раён для выканання задач.
Праверка Узброеных сіл па даручэнні Прэзідэнта праходзіць інтэнсіўна. Галоўнакамандуючы ўважліва ставіцца да маштабнага іспыту, заявіў Дзяржсакратар Савета бяспекі Аляксандр Вальфовіч, наведваючы танкавы батальён 120-й асобнай механізаванай брыгады. У падраздзялення былі суткі, каб прывесці асабовы склад і тэхніку ў гатоўнасць (гл. відэа).