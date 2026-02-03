3.74 BYN
Раптоўная праверка УС Беларусі - Вальфовіч з інспекцыяй у 72-м АНЦ у Барысаўскім раёне
Праверка арміі па даручэнні Прэзідэнта працягваецца ў адной з часцей 72-га Аб'яднанага навучальнага цэнтра. Дзяржсакратар Савета бяспекі Беларусі 4 лютага з інспекцыяй у Барысаўскім раёне. Разам з Аляксандрам Вальфовічам кіраўнік дзяржкантролю Васіль Герасімаў. Нагадаем, кіраўнік дзяржавы трымае на асабістым кантролі ход праверкі.
Маніторынг арміі па даручэнні Галоўнакамандуючага
Візіт дзяржсакратара Савета бяспекі ў 72-і АНЦ не быў запланаваны, прынамсі для камандавання часці стаў сюрпрызам. Задумка аператыўнай праверкі - на асабістым кантролі Прэзідэнта. Таму аб пачатку маніторынгу стала вядома толькі раніцай. І нават журналісты, якія суправаджалі супрацоўнікаў дзяржсакратарыята, да апошняга не былі ў курсе, у якую менавіта часць адправіцца праверка (гл. відэа).