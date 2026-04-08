Расія і Украіна абмяняліся целамі загінуўшых вайскоўцаў па формуле 1000 на 41
Аўтар:Дар'я Рачко
На беларуска-ўкраінскай мяжы завяршыўся працэс абмену целамі загінуўшых паміж Расіяй і Украінай. З пачатку канфлікту Беларусь выступае ў якасці "гуманітарнага калідора" і пляцоўкі для правядзення складаных перамоў.
Абмен - гэта яшчэ адзін важны крок, які даказвае, што дыялог магчымы.
Аказаць дапамогу як расійскаму, так і ўкраінскаму боку
Гэтым разам у Новай Гуце абменьваюцца целамі загінуўшых. Гэта таксама адна з дамоўленасцяў бакоў. Ва Украіне спакой на роднай зямлі здабудуць 1000 чалавек, у Расіі - 41.
Сваякам важна развітацца і зрабіць усё, каб сына, брата, мужа, бацьку пахаваць на іх радзіме (гл. відэа).