Расійская і ўкраінская дэлегацыі вылецелі з Гомеля
Пачатак маштабных работ па размініраванні пад'язных шляхоў да Алешак адкрыў новы раздзел у гуманітарнай місіі, дзе адпраўным пунктам для вочных кантактаў і каардынацыі бакоў стаў Гомельскі рэгіён.
29 кастрычніка ў Беларусь прыбылі дэлегацыі бакоў на чале з упаўнаважанымі па правах чалавека для выбудоўвання бяспечных маршрутаў эвакуацыі.
Сам гэты факт у чарговы раз падкрэслівае сутнасць беларускага характару. Беларусь прымае людзей, як сапраўдны, цёплы і родны дом, дзе шчыра гатовыя дапамагчы кожнаму, хто апынуўся ў бядзе.
У аэрапорце Гомеля адбылася першая вочная сустрэча расійскай і ўкраінскай дэлегацый. З першых хвілін сустрэчы быў зададзены пазітыўны тон. Прадстаўнікі Масквы і Кіева абмяняліся поціскамі рукі і пагутарылі на нагах. Сустрэча адбылася з удзелам беларускага боку, які забяспечвае поўнае і ўсебаковае суправаджэнне дэлегацый, якія ўдзельнічаюць у гуманітарнай аперацыі ў горадзе Алешкі на херсонскім напрамку.
Першы яе этап прайшоў паспяхова, пра што кажа наступны факт - афіцыйныя прадстаўнікі Расіі і Украіны вылецелі з Гомеля адным бортам.
Мінск заўсёды аказвае неабходнае ўсебаковае садзейнічанне Маскве і Кіеву, а таксама выступае гарантам дадзеных працэсаў. Ці можа быць інакш? Беларусь - краіна, якой давяраюць, і краіна, на тэрыторыі якой гэта паказваюць шматлікія абмены. Усё заўсёды выразна, зладжана і дакладна без якіх-небудзь уцечак інфармацыі. Калі свет такі далікатны, гэта важна.