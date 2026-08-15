Раскопкі на Менцы перапісалі гісторыю: славяне прыйшлі раней

15 жніўня прафесійнае свята адзначаюць беларускія археолагі.

Зараз археалагічныя раскопкі вядуцца ў 70 раёнах Беларусі, найбольшая актыўнасць назіраецца ў Гродзенскай вобласці.

Нядаўна з'явіліся новыя факты падчас раскопак на Менцы. Як высветлілі спецыялісты, славяне прыйшлі на гэтую тэрыторыю на 2 стагоддзі раней, чым лічылася. Таксама былі выяўлены сляды пажару сярэдзіны XI стагоддзя і драўляны посуд, якая цудам захаваўся дзякуючы асмальванню. Гэта ўнікальная знаходка для беларускіх глеб.

Нядаўна падчас раскопак у Брэсцкай вобласці знайшлі адны з самых старажытных слядоў чалавека. Пры гэтым сучасныя археолагі ўсё часцей выкарыстоўваюць магнітаразведку і іншыя неінвазіўныя метады, каб зазірнуць углыб стагоддзяў без шкоды для помнікаў. І, што асабліва важна, дзяржава падтрымлівае гэтыя праекты.