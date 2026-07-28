Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзі ў Гродзенскай вобласці

Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзі ў Гродзенскай вобласці. Па рэгіёне ўвечар 27 ліпеня прайшоў навальнічны фронт, парывы ветру дасягалі 20 м/с.

Дапамога работнікаў МНС спатрэбілася ў пяці раёнах вобласці. Больш за ўсё пацярпеў Воранаўскі раён. Тут моцным ветрам пашкоджаны дахі 140 домаўласніцтваў і 21 сельгаспабудоў, паваленымі дрэвамі заблакіраваны дарогі, парушана энергазабеспячэнне. Пацярпелых няма.

Праведзена пасяджэнне камісіі па надзвычайнай сітуацыі. Тры будаўнічыя арганізацыі прыцягнуць для аднаўлення сельскагаспадарчых будынкаў пасля непагадзі.

Разделы:

Грамадства
x

Чытайце таксама