Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзі ў Гродзенскай вобласці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Ратавальнікі ліквідуюць наступствы непагадзі ў Гродзенскай вобласці. Па рэгіёне ўвечар 27 ліпеня прайшоў навальнічны фронт, парывы ветру дасягалі 20 м/с.
Дапамога работнікаў МНС спатрэбілася ў пяці раёнах вобласці. Больш за ўсё пацярпеў Воранаўскі раён. Тут моцным ветрам пашкоджаны дахі 140 домаўласніцтваў і 21 сельгаспабудоў, паваленымі дрэвамі заблакіраваны дарогі, парушана энергазабеспячэнне. Пацярпелых няма.
Праведзена пасяджэнне камісіі па надзвычайнай сітуацыі. Тры будаўнічыя арганізацыі прыцягнуць для аднаўлення сельскагаспадарчых будынкаў пасля непагадзі.