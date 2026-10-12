Разважанні пра прыгажосць: фотавыстава ўдзельніцы праекта "Яе рук справа" адкрылася ў Мінску
Рэспубліканскі праект Беларускага саюза жанчын "Яе рук справа" 12 кастрычніка абнавіў экспазіцыю. Гледачоў сабрала фотавыстава Яўгеніі Пагранічнай - аўтара лагатыпа Года беларускай жанчыны.
Атрыум гандлёвага цэнтра ў самым сэрцы сталіцы ў многіх выклікае асацыяцыі менавіта з гэтым папулярным праектам Беларускага саюза жанчын. Адна экспазіцыя змяняе іншую, і кожная выстава праходзіць з вялікім поспехам. Праект дае магчымасць раскрыцца талентам жанчын самых розных прафесій.
Яўгенія - спецыяліст па працы з моладдзю на Ваўкавыскім мясакамбінаце. Цяга да творчасці - з дзяцінства. Прызнаецца, свет вакол заўсёды здаваўся ёй палітрай яркіх эмоцый, якія хацелася захаваць. 12 кастрычніка на выставе прадэманстравалі 18 лепшых работ - усе яны прымеркаваны да Тыдня бацькоўскай любові (гл. відэа).