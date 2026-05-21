Развітанне са школай: 23 мая ў Беларусі для выпускнікоў прагучыць апошні званок
Аўтар:Маргарыта Юзэфовіч
Навучальны год падыходзіць да канца. І ўжо сёння для тысяч выпускнікоў па ўсёй краіне прагучыць той самы апошні званок - сімвал развітання са школай і старту ў дарослае жыццё.
23 мая адбудзецца адна з найважнейшых падзей для выпускнікоў школ - урачыстыя лінейкі, якія пройдуць па ўсёй краіне. У гэты дзень радасці і хваляванні больш як 58 тыс. выпускнікоў 11-х класаў і каля 100 тыс. дзевяцікласнікаў змогуць выказаць словы падзякі настаўнікам і бацькам і пачуць, як празвініць іх апошні званок.
Таксама для 13 тыс. выпускнікоў сёння "Мінск-Арэна" расчыніць свае дзверы, каб адзначыць гэты знамянальны дзень. З 17:00 хлопцаў і дзяўчат будзе чакаць канцэртна-забаўная праграма з запрошанымі гасцямі і творчымі нумарамі (гл. відэа).