Развітанне са школай: 23 мая ў Беларусі для выпускнікоў прагучыць апошні званок

Навучальны год падыходзіць да канца. І ўжо сёння для тысяч выпускнікоў па ўсёй краіне прагучыць той самы апошні званок - сімвал развітання са школай і старту ў дарослае жыццё.

23 мая адбудзецца адна з найважнейшых падзей для выпускнікоў школ - урачыстыя лінейкі, якія пройдуць па ўсёй краіне. У гэты дзень радасці і хваляванні больш як 58 тыс. выпускнікоў 11-х класаў і каля 100 тыс. дзевяцікласнікаў змогуць выказаць словы падзякі настаўнікам і бацькам і пачуць, як празвініць іх апошні званок.