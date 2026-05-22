Развітанне з дзяцінствам: незабыўнае свята для выпускнікоў прайшло на "Мінск-Арэне"
Яркім акордам стала маштабнае мерапрыемства ў "Мінск-Арэне". Гарадское свята "Апошні званок" прайшло ўжо пяты раз для больш як 13 тысяч выпускнікоў. З заканчэннем найважнейшага этапу ў жыцці юнакоў і дзяўчат павіншавалі зоркі беларускай і замежнай эстрады.
На апошні званок у "Мінск-Арэну" запрасілі ўсіх мінскіх адзінаццацікласнікаў. Гэта самыя разумныя, таленавітыя, спартыўныя і адораныя хлопцы і дзяўчаты. Ппацвярджаючы статус самой маладзёжнай сталіцы Беларусі сёлета, "Мінск-Арэна" гэтым вечарам літаральна была ў топе ўсіх стужак сацсетак.
У марское плаванне адправілі юнага гледача больш як 500 артыстаў. Паводле сюжэту шоу-круізу, лайнер узялі на абардаж піраты. Капітан карабля запатрабаваў аддаць каштоўнасці. Але самымі галоўнымі апынуліся не золата і серабро, а цёплыя ўспаміны пра школу, сяброўства, падзяку настаўнікам, дасягненні выпускнікоў у розных сферах, любоў да Радзімы. Аддаваць каштоўнасці ў зале ніхто не збіраўся, пацвердзілі гэта выкананнем дзяржаўнага гімна ва ўнісон.
Гэтае свята – пункт пераходу ад школьнага ўслона да дарослага жыцця, а значыць, гучаць не толькі апладысменты, але і пажаданні ад тых, хто стаў добрым сябрам, настаўнікам, правадыром у свет ведаў і навукі, і тых, хто сапраўды будзе захоўваць успаміны пра кожнага свайго вучня.
І хай учора яны развітваліся з дзяцінствам, зараз паднімаюцца на чарговую вышыню - наперадзе дарослае жыццё, выбар будучай прафесіі і паступленне ў ВНУ. Але пра гэта хлопцы і дзяўчаты падумаюць ужо заўтра, а ў гэты вечар можна было яшчэ трохі пабыць бестурботнымі дзецьмі, ад душы павесяліцца і адпачыць разам з любімымі артыстамі.
Доўгі шлях, поўны ведаў, зносін, перамог падыходзіць да канца. Гэтыя хлопцы і дзяўчаты ўжо многа дасягнулі, але наперадзе іх чакае новы, не менш цікавы этап і новыя здзяйсненні. І зараз упэўненых, мэтанакіраваных і з вялікім багажом ведаў чакаюць яркія гісторыі, абавязкова са шчаслівым канцом.