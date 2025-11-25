3.70 BYN
2.92 BYN
3.37 BYN
Развіццё дрэваапрацоўчай прамысловасці, пытанні сацыяльнай сферы - Качанава наведала Паставы
Аўтар:Дар'я Рачко
Развіццё дрэваапрацоўчай прамысловасці, пытанні сацыяльнай сферы: будаўніцтва жылля, інфраструктуры і годная зарплата. Старшыня Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Наталля Качанава 26 лістапада наведала Паставы.
У выкананне даручэння Прэзідэнта па навядзенні парадку на Віцебшчыне была створана рабочая група, якая кантралюе выкананне пастаўленых задач (падрабязнасці ў відэа).