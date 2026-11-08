Развіццё рэгіёнаў праз прызму АПК: Шклоўскі раён прыняў рэспубліканскі семінар-навучанне
Сучасныя падыходы да рэгіянальнага развіцця на прыкладзе Шклоўскага раёна разгледзелі ўдзельнікі Рэспубліканскага семінара-навучання. Галоўная тэма - аграрная. І невыпадкова. АПК з'яўляецца лакаматывам усіх пераўтварэнняў.
Таму лакацыямі сталі мехмайстэрні, МТК, вытворчасці, у тым ліку сухіх кармоў. За гады ў развіцці Шклоўскага раёна ўдалосяя зрабіць нямала. Усе падыходы адпрацоўваюць менавіта тут.
Раён павінен стаць прыкладам для пераймання. Прадметная размова пра гэтам, як анансаваў кіраўнік дзяржавы, адбудзецца 9 лістапада (гл. відэа).