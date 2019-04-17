Рэгістрацыя на асноўны этап ЦТ у Беларусі пачнецца 2 мая

Рэгістрацыя на асноўны этап цэнтралізаванага тэсціравання па вучэбных прадметах у Беларусі пачнецца 2 мая (прадоўжыцца па 1 чэрвеня). Цэнтралізаванае тэсціраванне сёлета будзе праводзіцца з 11 чэрвеня па 1 ліпеня. Дадаткова прызначаны даты рэзервовых дзён - 6, 8, 10 ліпеня. Здаць у рэзервовыя дні можна толькі ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.

Рэгістрацыі будуць працаваць з 9:00 да 19:00. У перыяд майскіх святаў рэгістрацыя будзе ажыццяўляцца 6 мая. Пачынацца тэсціраванне ў кожны з дзён, у тым ліку рэзервовыя, будзе а 11-й гадзіне. Атрымаць сертыфікаты абітурыенты змогуць у пунктах правядзення ЦТ з 10 ліпеня, а з 13 ліпеня - у БДУ для рэзервовых дзён.