Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" ахапіла ўсе лясгасы Беларусі

Зялёны маршрут для будучыні нашай краіны. Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" стартавала ў цэнтральным рэгіёне. Працоўны марафон аб'ядноўвае грамадскія арганізацыі, моладзь і школьнікаў. Мэта такой ініцыятывы - добраўпарадкаванне лясных масіваў, уборка смецця ўздоўж дарог, памятных месцаў, а таксама абнаўленне экамаршрутаў.

Участкі, якія пацярпелі ад ураганаў, амаль цалкам адноўлены зялёнымі насаджэннямі. Галоўны акцэнт у гэтым сезоне - правесці добраўпарадкаванне пасля зімы і выканаць пасадкі дрэў на новых плошчах цэнтральнага рэгіёна.

Прыняць удзел у добраўпарадкаванні і азеляненні лясоў можа кожны. Для гэтага дастаткова звярнуцца ў найбліжэйшы лясгас. Інвентаром і пасадачным матэрыялам забяспечаць. Фінал экалагічнай ініцыятывы - у сярэдзіне красавіка.