Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" ахапіла ўсе лясгасы Беларусі
Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" ахапіла ўсе лясгасы нашай краіны. Зусім хутка зялёная карта цэнтральнага рэгіёна папоўніцца на 1,6 млн новых дрэў на плошчы амаль 300 гектараў. Падтрымаць праект могуць абсалютна ўсе!
Зялёны маршрут для будучыні нашай краіны. Рэспубліканская акцыя "Лес! Дабро! Парадак!" стартавала ў цэнтральным рэгіёне. Працоўны марафон аб'ядноўвае грамадскія арганізацыі, моладзь і школьнікаў. Мэта такой ініцыятывы - добраўпарадкаванне лясных масіваў, уборка смецця ўздоўж дарог, памятных месцаў, а таксама абнаўленне экамаршрутаў.
Участкі, якія пацярпелі ад ураганаў, амаль цалкам адноўлены зялёнымі насаджэннямі. Галоўны акцэнт у гэтым сезоне - правесці добраўпарадкаванне пасля зімы і выканаць пасадкі дрэў на новых плошчах цэнтральнага рэгіёна.
Прыняць удзел у добраўпарадкаванні і азеляненні лясоў можа кожны. Для гэтага дастаткова звярнуцца ў найбліжэйшы лясгас. Інвентаром і пасадачным матэрыялам забяспечаць. Фінал экалагічнай ініцыятывы - у сярэдзіне красавіка.