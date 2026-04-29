Рэспубліканская акцыя пад эгідай БСЖ: як закладвалі "Сады надзеі"
Аўтар:Сяргей Ладысеў
У Беларусі стартавала рэспубліканская акцыя "Яблыневы сад". Праходзіць яна пад эгідай Беларускага саюза жанчын. Зялёная ініцыятыва стала па-сапраўднаму народнай: да праекта далучыліся тысячы беларусак па ўсёй краіне.
Толькі за 29 красавіка агульны зялёны фонд Беларусі папоўніўся больш чым на 1 тыс. саджанцаў яблынь і груш. Звыш 200 з іх высадзілі на тэрыторыі Мінскай агародніннай фабрыкі.
Пабудаваць дом, выгадаваць сына, пасадзіць дрэва - звычайна гэта гавораць пра мужчын. Але рэспубліканскія экалагічныя акцыі і суботнікі даказалі, што беларускія жанчыны здольныя на ўсё.
29 красавіка свой малады яблыневы сад высадзілі прадстаўніцы Беларускага саюза жанчын. Да іх далучылася і моладзь (гл. відэа).